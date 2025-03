Memphis pela primeira vez correu atrás da bola no Corinthians, diz Juca

Memphis Depay correu muito no Allianz Parque e foi decisivo para a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Para o Corinthians, se tivessem proposto um 0 x 0, o Corinthians tinha pegado de cara, e foi o que ele conseguiu no primeiro tempo. No segundo, aparentou que não conseguiria, mas fez o gol, achou o belo gol [de Yuri Alberto] no passe do Memphis.