Palmeiras e Flamengo vão encarar altitude; veja grupos da Libertadores

A Conmebol sorteou, na noite desta segunda-feira, os grupos da Libertadores de 2025. O evento foi realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

O que aconteceu

Palmeiras e Flamengo terão de encarar a altitude. O Verdão caiu na mesma chave do Bolívar, de La Paz, e o Rubro-Negro vai encarar a LDU, em Quito.

O Palmeiras vai reencontrar o Cerro Porteño após novo caso de racismo. No começo do mês, Luighi, atacante do sub-20 do Verdão, foi alvo de ataques racistas durante um jogo entre as equipes pela Libertadores Sub-20. Atletas do time brasileiro já foram alvo de racismo por parte dos paraguaios no passado.