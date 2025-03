Leila Pereira oficializa apoio a Ednaldo Rodrigues à reeleição na CBF

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou apoio à candidatura do presidente Ednaldo Rodrigues à reeleição na CBF. Ela se junta a John Textor, dono da SAF Botafogo, como dirigentes de clubes que já manifestaram apoio oficial a Ednaldo.

A dirigente enviou uma carta para confirmar a posição do clube, diante de uma candidatura que tem tudo para ser a única concorrente no pleito do próximo dia 24 de março.

Na visão de Leila, um dos problemas enfrentados pela entidade nos últimos anos é a falta de estabilidade. Assim, a permanência de Ednaldo pode acalmar os ânimos.