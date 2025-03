Jornal espanhol vê Real e Mbappé melhores sem Vini: 'futebol mais coletivo'

O jornal espanhol Sport escreveu que o Real Madrid jogou melhor sem a presença de Vinícius Júnior no último jogo. O brasileiro foi poupado por cansaço e só entrou no segundo tempo da vitória de virada sobre o Villarreal, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Segundo o jornal, o futebol do Real Madrid se apresentou mais coletivo sem Vini Jr em campo. "O brasileiro foi reserva contra o Villarreal por cansaço, e os atacantes desfrutaram muito mais sem ele, compartilhando a bola com um futebol coletivo".