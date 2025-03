Aprendizado? Fla quer manter rota após título e não repetir erros de 2024

Essa estratégia de rodar o time vem a calhar porque os planos são de reforçar o time apenas na janela do meio do ano. Logo, não há movimentação significativa no mercado para esse período pós-estadual.

A data Fifa será um refresco para parte do elenco. Na volta, dia 29, já tem semana com Brasileirão e Libertadores. O sorteio dos grupos, inclusive, é hoje, no Paraguai, às 20h.

Em 2024, o Fla viu ruir o desempenho do time e a relação de Tite com a arquibancada depois do Carioca. Principalmente após a queda nas quartas de final da Libertadores, para o Peñarol, do Uruguai.

Com pedidos constantes por demissão e pressão da torcida, o clube se viu em crise, com alvos na comissão técnica e diretoria, principalmente os então presidente Rodolfo Landim e vice de Futebol Marcos Braz.

Tite se despediu em outubro, quando o time ocupava a quarta colocação do Brasileiro, com nove pontos atrás do líder Botafogo, e classificado para semifinal da Copa do Brasil — competição que o Fla venceu já sob comando de Filipe Luís, que assumiu de forma interina.

O Rubro-Negro estreia no Brasileiro no próximo dia 29, contra o Internacional, em casa.