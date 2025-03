Filme sobre Zico tem itens raros do ídolo do Fla e produção com museólogos

Dezenas de fitas VHS, rolos de filme Super-8 e materiais de cunho íntimo foram disponibilizados, grande parte ainda desconhecida do grande público.

Antes de tudo, queremos colocar o Zico no lugar e na qualidade que ele merece estar. Para isso, trabalhamos muito em não só trazer elementos novos, mas usar esses elementos para contar a história do Galinho de uma maneira nova. Gostamos de dizer que esse é um filme de não-ficção, apesar de muitas jogadas do Zico parecerem fora da realidade. Não teremos uma sequência de entrevistas como se costuma fazer. Vamos investir em situações onde as histórias, as relações, emoções e momentos aparecerão em um formato mais moderno, interativo e dinâmico

André Wainer, produtor do filme

O famoso Toyota que Zico ganhou de presente na final do Mundial vai dar uma passeada pelo Rio de Janeiro. Gravações pela cidade, sua casa e uma visita ao bairro de Quintino, na Zona Norte (RJ), onde foi criado, também acontecerão. Também estão previstas filmagens no Japão, país em que foi ídolo do Kashima Antlers.

O grande desafio é fazer um filme a altura de alguém tão grande quanto Zico e não decepcionar seus milhões de fãs ao redor do mundo que o veem como inspiração. Esse projeto está sendo um aprendizado desde o primeiro dia. Mais do que as conquistas e glórias de Zico, venho aprendendo com ele lições maiores do que o futebol, como a humildade, o respeito, a gentileza com todos. Posso garantir que junto com toda equipe estamos trabalhando muito forte e botando muito amor nesse projeto, para construirmos um filme emocionante e com muita informação. O Galinho merece

João Wainer, diretor do filme

João Wainer é um diretor com um currículo vasto no entretenimento. Assina a direção da produção original Netflix "Doleira" e o longa "Bandida", da Paris Filmes, ambos lançados em 2024. Dirigiu o longa "A Jaula" (2022) e os docs "Larissa: O Outro lado de Anitta (2025)", "Pixo"(2009) e "Junho"(2014). No documentário "Elis & Tom, só Tinha de Ser Com Você" (2022), assinou a montagem. João dirigiu também o clipe "Funk Rave", de Anitta, vencedor do prêmio de melhor clipe latino no VMA (MTV) 2023, além de clipes de artistas como Emicida (vencedor do prêmio Multishow 2016), MV Bill (vencedor do VMB 2001), Racionais MCs, entre outros.

"Zico, o Samurai de Quintino" tem produção da Vudoo Filmes e da Guará Entretenimento, direção de João Wainer e coprodução Globo Filmes, SporTV e Pontos de Fuga.