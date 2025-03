Cortes na seleção brasileira atrapalham elemento surpresa de Dorival

O caminho mais simples é voltar ao desenho do quarteto ofensivo com Raphinha, Savinho, Vini Jr. e Rodrygo. Muito embora, Dorival tenha recorrido ultimamente ao sistema com um centroavante mais fixo — que na convocação original, antes da volta de Endrick, seria João Pedro.

Como conceito, Dorival quer um time com muita movimentação na frente, liberdade criativa, sem esquecer da recomposição defensiva:

"O que eu quero é liberdade de posição com obrigação sem bola. Com esses elementos (do ataque) marcando temos condição de criar muito com a bola".

Os treinos começam hoje, em Brasília.