Corinthians tem Data Fifa para recuperar protagonistas 'baleados'

Garro é a principal preocupação do departamento médico. Na última quarta-feira, ele foi titular no sacrifício na vitória do Alvinegro paulista para o Barcelona de Guayaquil, na pré-Libertadores. O resultado não impediu a eliminação no torneio continental, mas piorou o quadro clínico do meia, que precisou ser poupado contra o Palmeiras devido ao gramado sintético. O medo da comissão era agravar uma inflamação no joelho do argentino, que possui um problema crônico, chamado de tendinopatia patelar.

Sobre Rodrigo [Garro], pelo campo [sintético], por muitas situações também, tínhamos trabalhado nos dois sentidos [com e sem o meia] e tivemos o cuidado de não arriscar no jogo por causa da questão do joelho dele.

Emiliano Diaz, auxiliar do Corinthians, em coletiva

Yuri Alberto também inspira cuidados por apresentar dores no ombro direito — ele foi substituído no 2º tempo. O camisa 9 do Timão não tem lesão constatada, mas há alguns anos teve um problema ligamentar no ombro. A questão foi resolvida apenas com fisioterapia à época. No entanto, em 19 de fevereiro, na viagem à Venezuela, antes de enfrentar Universidad Central, pela pré-Libertadores, Yuri dormiu de mal jeito no avião e voltou a sentir incômodo na região. Desde então, as divididas com o lado direito do corpo têm sido mais desgastantes para o atacante.

Enquanto os dois protagonistas do Timão se recuperam no CT, outros nomes de destaque do elenco servirão suas seleções. Cinco jogadores do Timão foram convocados para essa Data Fifa: Memphis (Holanda), André Carrillo (Peru), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela).

O elenco ganhou dois dias de folga e retoma os treinos na próxima quarta-feira.