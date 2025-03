Corinthians reencontra Racing-URU na Sul-Americana; veja detalhes do grupo

Igor Coronado, do Corinthians, em ação jogo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana Imagem: Nelson Almeida/AFP

Corinthians e Racing-URU já se encontraram também na Copa Libertadores de 2010, com duas vitórias brasileiras. Na ocasião, as equipes fizeram parte do grupo A, quando o Timão bateu os uruguaios por 2 a 0 fora de casa e 2 a 1 no Pacaembu.

O alvinegro também já enfrentou o América de Cali, mas pela antiga Copa Conmebol. Na edição de 1995, o Corinthians venceu os colombianos por 2 a 1 na primeira partida disputada no Brasil, mas acabou derrotado por 3 a 1 no jogo de volta e se despediu do torneio nas quartas de final.

O duelo entre Corinthians e Huracán, porém, será inédito. A equipe argentina ocupa a segunda posição do grupo A do Campeonato Argentino, atrás apenas do Boca Juniors, com 21 pontos conquistados.

A fase de grupos da Sul-Americana está prevista para dar início em 2 de abril, com previsão de encerramento em 28 de maio.