Corinthians faz um Paulistão 10 vezes melhor que o Palmeiras, diz Arnaldo

Para o Corinthians, se tivessem proposto um 0 x 0, o Corinthians tinha pegado de cara, e foi o que ele conseguiu no primeiro tempo. No segundo, aparentou que não conseguiria, mas fez o gol, achou o belo gol [de Yuri Alberto] no passe do Memphis.

Memphis que, justiça seja feita, pela primeira vez desde que está no Corinthians ralou, correu atrás da bola, não esperou a bola no pé. Parece ter entendido do que se tratava ontem no estádio do Palmeiras.

O Corinthians conseguiu no gramado artificial, sem o Garro poupado por causa disso, contra a torcida do Palmeiras, uma vitória maiúscula.

Juca Kfouri

