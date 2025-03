Brasileiros caem em grupos acessíveis na Copa Sul-Americana; veja todos

A Conmebol realizou nesta segunda-feira, em sua sede em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos da próxima fase da Copa Sul-Americana 2025.

O que aconteceu

A Sul-Americana conta com sete brasileiros neste ano. O Corinthians foi o último do país classificado à competição, após queda na pré-Libertadores por 3 a 2 no agregado para o Barcelona-EQU.

A fase de grupos está prevista para acontecer entre 2 de abril e 28 de maio. A competição acontece até 22 de novembro, para quando está marcada a final do torneio.