Conmebol nega pedido do Palmeiras sobre tabela da Liberta e vê retaliação

Por que tentar mexer na data?

Para o Palmeiras, seria importante iniciar um efeito dominó nas datas entre o fim de março e o começo de abril.

Se tivesse a garantia de que não jogaria no dia 1º de abril, o Palmeiras poderia alegar junto à CBF que o duelo com o Botafogo, na primeira rodada do Brasileirão, poderia sair do dia 29 (sábado) para o dia 30 de março (domingo).

Isso geraria um descanso a mais para o time paulista, que fará a segunda partida da final do Estadual no dia 27 (quinta-feira).

A final do Paulistão foi marcada para dia 27, apesar de a CBF dizer na divulgação do calendário de que as partidas dos Estaduais deveriam acontecer, no máximo, até dia 26 (quarta).

A ideia era justamente evitar proximidade ao Brasileirão — apesar da data Fifa do dia 25 ameaçar a presença de quem estiver convocado para suas respectivas seleções.