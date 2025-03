Como o Corinthians parou Estêvão e o Palmeiras no Allianz? PVC explica

Aí você faz Romero na direita e Memphis na esquerda, com Carrillo meia-direita e José Martínez meia-esquerda. Essa mudança bloqueia o lado. O que foi que aconteceu no lance do gol do Corinthians? Onde é que está o Estêvão? Está no meio porque não tem espaço do lado.

O Angileri marcou muito bem, com o auxílio do Memphis marcando o Mayke, que bloqueia os lados. Quando bloqueia os lados -- embora o Palmeiras tenha conseguido jogar pelos lados, por exemplo, naquela bola que o Estêvão vai no fundo, rola, o Veiga bate e o Matheuzinho salva --, o Estêvão vai buscar o jogo por dentro.

O colunista explicou que o time de Abel abusou das bolas aéreas porque não conseguiu achar espaço pelos flancos.

E foi ao tentar forçar o jogo por dentro que Estêvão perdeu a bola e cedeu o contra-ataque que gerou o gol de Yuri Alberto, com passe de Memphis.

O Palmeiras fez 40 cruzamentos porque não conseguiu jogar pelo lado, então você levanta a bola na área. Foram 40 cruzamentos: 30 errados, 10 certos. Porque estava difícil jogar pelo lado. O Ramón bloqueou os lados.