Dentro de campo, a partida terminou empatada em 1 a 1. Petkov abriu o placar para o Levski Sofia, e Ivanov deixou tudo igual.

Caros jornalistas e fãs do Arda, a diretoria deseja se desculpar com seu ex-jogador e seus entes queridos após compartilhar informações falsas sobre sua morte. Desejamos a ele muitos anos de felicidade e saúde e que continue acompanhando o sucesso do Arda.

Comunicado do Arda