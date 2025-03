CBF estreita laços com o poder em Brasília e vai além do jogo da seleção

Gilmar serve como um dos fios condutores da CBF até Brasília. O instituto fundado por ele - o Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) - tem contrato com a entidade para gerir a CBF Academy, braço educacional da entidade. O diretor do IDP é Francisco Mendes, filho do ministro do STF.

Gilmar Mendes é relator do processo no STF a respeito da CBF Imagem: Antonio Augusto/STF

O caso no Supremo sobre a CBF terminou com um acordo entre Ednaldo e opositores. Eles inicialmente questionavam a validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado junto ao Ministério Público do Rio (MP-RJ) que serviu como alicerce para a eleição que levou o dirigente ao poder - não mais como interino.

Ednaldo entende que depois desse problema, é hora de "estabelecer relações".

Professores e ex-alunos do IDP passaram a aparecer com frequência nos eventos e em cargos que orbitam a instância máxima do futebol brasileiro.

A comissão eleitoral independente que fiscalizará a eleição da CBF, no dia 24 de março, tem Fabrício Juliano Mendes Medeiros. Ele é professor do IDP. Um outro membro é Rodrigo da Silva Pedreira, pós-graduado na instituição.