Bruno Braz: Diretoria do Flamengo barrou negócio entre Lorran e Bragantino

Resumidamente, chegou uma proposta do Estoril, de Portugal, e o Flamengo entendeu que era o mais interessante. [...] Ele e o estafe não se animaram. Tinha uma proposta do CSKA e a apuração que eu tenho é que, quando ele chegou ao aeroporto, inclusive tinha um médico do Flamengo que ia junto para os exames, eles desistiram.

Surgiu uma [proposta] do Fortaleza. O Marcelo Paz [CEO] veio pessoalmente ao Ninho do Urubu e, segundo fontes do Flamengo, de última hora o Lorran desistiu, apresentando uma proposta do Red Bull Bragantino, dizendo que preferia ir para lá.

E aí, o Flamengo, chateado com a postura dos empresários do Lorran, decidiu bater o martelo e dizer que ele não iria. [...] Agora, o Lorran está no sub-20, mas não jogou a Libertadores da categoria. Ele está em situação bem delicada no Flamengo.

Bruno Braz

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)