Abel cutuca Estêvão e campo sintético: o que falaram após o Dérbi paulista

Sobre Rodrigo (Garro), pelo campo, por muitas situações também, tínhamos trabalhado nos dois sentidos (com e sem o meia) e tivemos o cuidado de não arriscar no jogo por causa da questão do joelho dele.

Emiliano Díaz, em coletiva

Emiliano exalta Abel

O auxiliar e filho de Ramón Diáz ainda elogiou Abel Ferreira ao responder sobre a postura do time corintiano no primeiro jogo da final, no Allianz Parque.

Não foi uma estratégia se defender. O que aconteceu é que estamos falando de um time que tem o melhor treinador da América do Sul, com um elenco em que gastaram não sei quantos milhões, não é tão fácil. Não é possível também atacar e ter posse de bola. O adversário também joga em sua casa, em seu campo, que é sintético. Não é fácil.

Emiliano Díaz, em coletiva

Piqueréz aposta em histórico recente

O lateral-esquerdo relembrou as viradas do Palmeiras nas três últimas finais do Paulistão para seguir acreditando na reação. Os times voltam a se enfrentar no dia 27 de março, na Neo Química Arena, e o Timão tem a vantagem do empate para ser campeão.