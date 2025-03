Zagueiro do Palmeiras 'vendia ar' e gastou primeiro salário em pastel

Pilar do sistema defensivo do Palmeiras, que encara o Corinthians hoje no primeiro jogo da final do Paulistão, às 18h30, Murilo estava destinado a se tornar jogador de futebol. Com cinco anos, o garotinho já não desgrudava a bola dos pés e estava quase sempre no campinho de terra, que ficava atrás de sua casa, no bairro Murilo Leite, na cidade de São Gonçalo dos Campos, localizada a 108 km da capital Salvador (BA).

O sonho estava traçado, e não tinha nada que fizesse Murilo mudar de ideia, nem as chamadas do seu pai, Juraci, para trabalhar na simples oficina de bicicleta que sua família tinha em meio aos 'nãos' que recebia em peneiras de futebol.