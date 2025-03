Yuri revela problema no ombro e vitória no sacrifício: 'Difícil jogar aqui'

Yuri Alberto decidiu o confronto entre Corinthians e Palmeiras neste domingo, na vitória da equipe alvinegra por 1 a 0 no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O atacante revelou que jogou com dores e relatou dificuldade de jogar no estádio do rival.

O que aconteceu

O camisa 9 marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras, e comentou sobre dores que enfrenta no ombro. Yuri Alberto recebeu passe em profundidade de Memphis, tirou a marcação do zagueiro Micael e chutou no canto direito de Weverton, aos 13 minutos da segunda etapa.