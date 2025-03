Torcedores de Fla e Flu brigam antes de clássico da final do Carioca

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na manhã deste domingo (16/03), policiais militares do 3° BPM (Méier) foram acionados para intervir em um confronto, entre grupos de torcedores rivais no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, torcedores de Flamengo e Fluminense deixavam a comunidade do Rato, nas proximidades da Rua Souza Barros, quando ocorreu um desentendimento entre as partes. De imediato, policiais militares que estavam baseados para acompanhar a passagem dos torcedores em direção ao Maracanã foram deslocados até o local da ocorrência. Os agentes fizeram uso de armamento de menor potencial ofensivo (bastão) para dispersar os torcedores envolvidos em episódios de troca de agressões. Não houve registro de prisões durante a ação e o policiamento foi reforçado na região.