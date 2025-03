Textor apoia Ednaldo na CBF e dá razão a Leila sobre 'pensamento ousado'

À medida que fomos nos conhecendo, entendi que ele não é o homem que eu desafiei publicamente no passado, durante nossas dificuldades de 2023. Na verdade, ele também se importa profundamente com uma série de questões que são extremamente importantes para o Botafogo, e ontem tivemos uma conversa maravilhosa sobre como trabalhar juntos para enfrentar essas questões:

Racismo:

Compartilhei com Ednaldo nossas profundas preocupações, e as de donos de clubes ao redor do mundo que me contataram, depois de ver o vídeo emocionante e inspirador de Luighi, do Palmeiras, revelando, com as emoções mais intensas, como deve ser ser vítima do CRIME do racismo. Claro que todos sabemos que o racismo é um grande problema, mas muitos de nós, em nossas vidas agitadas, estamos agora emocionalmente impressionados pela coragem desse jovem, que exigiu, através de suas lágrimas, uma ação imediata. Por que demoramos tanto para agir, e como podemos deixar esse jovem (e tantos outros) se sentirem dessa maneira, enquanto ele apenas tenta dar o seu melhor para crescer, se desenvolver e contribuir para sua comunidade? Sei que Luighi não começou o seu dia, naquele dia, com o objetivo de acordar o mundo novamente para o crime do racismo - ele estava apenas tentando ganhar uma partida de futebol com seus amigos no seu clube favorito - mas ele acordou o mundo, e devemos nos solidarizar com ele, com o Palmeiras, e com todo o Brasil - enquanto amplificamos a mensagem de Luigi para o mundo.

Ednaldo compartilhou comigo sua perspectiva, como homem negro, do nordeste do Brasil. Ele enfrentou o racismo muitas vezes em sua vida e conseguiu se elevar a um nível de grande importância na nossa sociedade. Ele é um grande exemplo para os jovens, como Luigi, que não deveriam ter que enfrentar os desafios que Ednaldo viu diretamente ao longo de sua vida. Ednaldo também ficou muito tocado por esse momento e pela coragem desse jovem, e me sinto muito confortável em afirmar que ele é a pessoa certa para liderar a contribuição da CBF para o progresso significativo no combate ao racismo dentro do nosso importante e influente esporte.

Manipulação de Partidas:

Ednaldo também deixou claro que está comprometido em limpar o futebol e enfrentar a pandemia de corrupção que é tão comum globalmente, assim como descobrimos que também existe no Brasil. Embora seja um problema em todo o mundo, o Brasil é um dos poucos países que está demonstrando uma liderança verdadeira para acabar com a manipulação de partidas, e Ednaldo conhece a importância da CBF em manter essa questão em foco. As audiências no Senado expuseram bem esse problema, até levando a uma prisão significativa e mais oportunidades para descobrir a verdade, mas é a CBF que ficará responsável pelo trabalho real, quando as audiências públicas terminarem.