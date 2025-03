Tatuagens viram provocações e apimentam rivalidade em campo no Fla x Flu

Gabigol, posteriormente, também deu sua versão. Na ocasião, ele se disse fã de Marcelo:

O Marcelo tem cinco Champions, mas eu tenho duas Libertadores, aqui é Brasil (risos). Eu joguei com ele na seleção e ele foi muito f* comigo, sou fã dele. Dentro de campo ele é Fluminense e eu sou Flamengo. A gente se estranhou, mas foi algo muito besta.

Gabigol, ao podcast "Podpah"

Atitude de Luiz Araújo virou chacota no Fluminense

O UOL apurou que a atitude de Luiz Araújo de mostrar sua tatuagem da Copa do Brasil virou chacota no Fluminense. Ainda com muitos campeões da Libertadores de 2023 no elenco e com alguns jogadores com currículo extenso, eles menosprezaram a tentativa de provocação do atacante rubro-negro.

Após o jogo, na entrevista coletiva, Mano Menezes o ironizou publicamente. O experiente treinador é tricampeão do torneio (2009, pelo Corinthians; e 2017 e 2018, pelo Cruzeiro).