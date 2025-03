Presidente do Atléti diz que VAR foi 'criado para tornar o futebol injusto'

Em entrevista ao jornal espanhol 'Telemundo Deportes', o mandatário lamentou a eliminação e criticou o VAR:

Até quarta-feira à tarde, estávamos prontos para vencer as três competições: Champions, Taça do Rei e Liga. À noite, um problema com uma ferramenta aterrorizante, que só serve para prejudicar as equipes e se chama VAR, interrompeu uma de nossas maiores esperanças, que era continuar na Liga dos Campeões.

- afirmou Cerezo.

Após a anulação da penalidade de Álvarez, segunda cobrança do Atlético de Madri, Marcos Llorente também desperdiçou para o time da casa e Rudiger confirmou a classificação do Real Madrid no Metropolitano.

Não gosto do VAR, mas não é como se eu estivesse falando isso agora, sempre falei isso. Não critico o VAR pelo erro do outro dia, que é um erro do VAR e não do árbitro. Não sei onde viram que a bola bateu duas vezes na perna do Julián. É uma ferramenta conflituosa e não segura. Todos acreditamos que o VAR foi introduzido para que o futebol fosse mais justo e acredito que foi introduzido para que seja mais injusto, cause mais problemas e haja mais críticas ao árbitro e ao VAR

- completou Cerezo.

Além das reclamações, o presidente tratou de acalentar os torcedores e afirmou que vai brigar pelos títulos restantes na temporada: