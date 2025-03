Piquerez cita viradas nas últimas edições do Paulistão: 'Espírito é esse'

Piquerez, lateral do Palmeiras, exaltou as viradas conquistadas nas últimas edições do Campeonato Paulista e afirma acreditar na recuperação da equipe no jogo de volta. A declaração foi feita na beira de campo do Allianz Parque, logo após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians.

O que aconteceu

O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0. Yuri Alberto marcou o gol da vitória. O lateral palmeirense não se abateu com a derrota e disse que há muitos motivos para acreditar numa virada, visto que o Verdão alcançou isso nas últimas edições do campeonato.