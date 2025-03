Palmeiras x Corinthians: Vitor Roque é titular e Garro banco; veja times

A principal baixa do Palmeiras é Gustavo Gómez. O zagueiro foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho durante um treino nesta semana.

Vitor Roque vai para mais uma decisão entre os titulares de Abel. Contratação mais cara da história do futebol, Tigrinho sofreu o pênalti que credenciou o Alviverde à vaga na decisão do Paulista.

Piquerez retorna ao time principal após se recuperar de uma lesão na coxa. O lateral não atuava desde o embate contra o Botafogo-SP, no dia 20 de fevereiro.

Garro inicia entre os reservas, e Romero será titular no ataque. O meia argentino sentiu dores durante a semana e foi para o sacrifício em partida pela pré-Libertadores, que decretou a eliminação do Timão. O atleta apresentou inchaço no joelho, devido a um problema crônico, e foi poupado dos treinos nesta semana.

