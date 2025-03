Corinthians vence Palmeiras, cala o Allianz e pode ser campeão com empate

A torcida do Palmeiras apoiou, mas sentiu o gol corintiano. Na primeira parte, as arquibancadas empurraram o time na busca pelo resultado, mas o gol cedo do rival na segunda parte combinado com a falta de ímpeto do alviverde fez com que apenas o setor das organizadas apoiasse o time até o fim.

Classificação e jogos Paulista

O jogo decisivo do Paulistão acontece só no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Palmeiras pressionou, mas Corinthians esfriou o jogo no 1º tempo

O Palmeiras aproveitou o apoio de seu torcedor e tentou pressionar o Corinthians nos minutos inicias, e funcionou. Com apenas 15 minutos, foram duas boas chances de gol: com Facundo Torres e Raphael Veiga, que parou em Matheuzinho praticamente em cima da linha do gol.

Após o sofrimento inicial, o Corinthians conseguiu passar mais tempo com a posse de bola e esfriou o jogo. O problema é que o Alvinegro não conseguiu transformar essa posse de bola em chances criadas — apenas uma finalização (que não foi na direção do gol de Weverton).

Na última parte da primeira etapa, o Palmeiras voltou a assustar mas Hugo Souza garantiu o empate no intervalo. O primeiro tempo não empolgou nenhum dos lados do Dérbi.