Palmeiras: Dérbi vale 1ª taça para mais de 1/3 em maior 'reforma' de Abel

17 jogadores do elenco já conquistaram o título paulista pelo Palmeiras. São cinco tetracampeões (Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Raphael Veiga e Weverton em 2020, 2022, 2023 e 2024), quatro tricampeões (Marcelo Lomba, Murilo, Piquerez e Vanderlan em 2022, 2023 e 2024), três bicampeões (Fabinho, Flaco López e Naves em 2023 e 2024) e cinco campeões (Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Estêvão, Mateus e Richard Ríos em 2024).

As finais do Paulistão serão amanhã, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.