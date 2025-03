Torcedores debocham de Vini Júnior cantando em torno de polêmico boneco

Le han hecho una falla a Vinicius y le cantan balón de playa.



Na partida pela Champions, Vini perdeu a oportunidade de fechar a conta no tempo normal, quando isolou uma cobrança de pênalti batendo a bola por cima do travessão. Na saída do gramado, o jogador trocou farpas com torcedores do rival.

A figura que satiriza a imagem de Vini foi intitulada "Cagalló dOr" (algo como "cocô de ouro"), e foi criada pelo artista espanhol Victor Navarro Granero. O autor do boneco chegou a ser ameaçado nas redes sociais por torcedores do Real e brasileiros ofendidos com a brincadeira.

Os "ninots" são bonecos e figuras feitos de papel machê, madeira e outros materiais inflamáveis. Ao fim da festa, que acontece ao longo do mês de março, essas figuras são queimadas em uma celebração chamada "cremà". Geralmente, os bonecos são humorísticos e carregado de críticas sociais.