Newcastle bate Liverpool, conquista Copa da Liga e encerra jejum de 70 anos

Foram os Magpies que controlaram as ações no primeiro tempo. A equipe no norte inglês arriscou chutes perigosos de fora da área, empilhou escanteios e foi premiada no final da primeira etapa. O Liverpool pouco criou e não chutou ao gol.

Isak teve um gol anulado logo no começo do segundo tempo, mas marcou novamente na sequência e, desta vez, valeu. Murphy ganhou no alto, ajeitou para o artilheiro sueco pegar de primeira e ampliar o placar para o Newcastle.

A primeira grande chance do Liverpool no jogo foi salva por uma grande defesa de Nick Pope, em uma pancada de Curtis Jones.

Kelleher impediu o terceiro gol do Newcastle com uma defesa espetacular em um chute à queima-roupa de Isak, dentro da pequena área, mantendo o Liverpool vivo na decisão.

Chiesa, já aos 48 do segundo tempo, descontou o placar para o Liverpool. O gol foi impugnado em campo por impedimento, mas o VAR validou o tento dos Reds.

Depois do gol, o Liverpool tentou um abafa para buscar o empate, mas o Newcastle conseguiu se fechar e segurar o placar para soltar o grito de campeão preso na garganta do torcedor há tanto tempo.