Mbappé supera primeiro ano de R9 no Real: 'não significa que sou melhor'

São lendas que marcaram uma época, mas no final são números. Se faço muito mais gols que o Ronaldo e o Cristiano não significa que sou melhor, o mais importante é ajudar e ganhar títulos. Marcar gols é importante, mas só vale a pena se ganharmos a Liga, a Taça e a Liga dos Campeões

- declarou o atacante.

Ronaldo, o Fenômeno, chegou ao Real Madrid em 2002, vindo da Inter de Milão. Usando a camisa 11 em sua primeira temporada pelo clube espanhol, marcou 30 gols em 44 jogos.

Já Cristiano Ronaldo foi CR9 em sua temporada de estreia no Real Madrid - a 7 era usada por Raul. O português desembarcou em Madri em 2009 e anotou 33 gols (35 jogos).

Com início conturbado no clube, o atual camisa 9 merengue reencontrou a boa fase e agora persegue Lewandowski, do Barcelona, na disputa pela artilharia do Campeonato Espanhol - são 21 do polonês, contra 20 do francês.

No intervalo da partida, Mbappé, que já havia marcado os dois gols do jogo, celebrou o bom momento: