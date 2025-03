Leila Pereira não irá a sorteio da Libertadores em protesto contra racismo

Leila Pereira avisou que não irá ao sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, que acontece nesta segunda-feira (17), em protesto contra o racismo. A declaração foi dada antes do apito inicial da final do Paulistão, contra o Corinthians, no Allianz Parque.

O que aconteceu

A presidente do Palmeiras disparou contra a 'pena ridícula' imposta pela Conmebol ao Cerro Porteño pelo racismo no caso Luighi. O clube paraguaio terá que pagar uma multa de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 288,4 mil) à entidade e jogará com portões fechados.