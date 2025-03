Meia de R$ 250 milhões vê promessa frustrada e segue esquecido no São Paulo

A antiga revelação de Cotia começou a temporada com a promessa de que teria mais minutos, mas nem chegou a ter uma sequência. O São Paulo segurou o atleta para o início de 2025, ao invés de tê-lo emprestado, com o objetivo dar mais minutos em campo para que convencesse o técnico Zubeldía ou atraísse atenção do mercado.

Rodriguinho foi desfalque na semifinal contra o Palmeiras por dores no joelho. De acordo com o São Paulo, ele vem "aprimorando a parte física". No entanto, o jogador já não vinha tendo espaço há mais de seis confrontos. Além disso, o meio-campista havia sofrido com dores na coxa esquerda no início de março e ficado fora de treinos com bola.

Rodriguinho comemora seu gol pelo São Paulo contra a Católica, pela Sul-Americana Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O garoto surgiu com status de joia em 2022, mas não completou nem dez partidas nos últimos dois anos. Logo em sua estreia no profissional, ainda com 18 anos, ele balançou a rede e teve seu nome gritado no Morumbis durante jogo da Sul-Americana. Porém, não engrenou a partir de então e foi ficando escanteado, alternando entre o sub-20 e o profissional.

Não é a primeira vez, portanto, que o meia que possui multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões) para o exterior fica esquecido no Tricolor. A situação vem se repetindo desde a temporada passada.

Desde 2015 nas categorias de base do clube, Rodriguinho tem contrato até o final de 2026, e a multa para o mercado brasileiro é de cerda de R$ 90 milhões.