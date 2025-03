Inter conquista o Gaúcho após empate com Grêmio e evita octa do rival

Como foi o jogo

O Inter dominou nas finalizações, mas o Grêmio ficou mais com a bola no primeiro tempo. A equipe da casa teve as melhores oportunidades de abrir o placar, sendo a melhor delas já no último lance do duelo, em gol perdido de Vitão. O Tricolor não conseguiu chutar a gol, apesar de ter somado maior posse no período inicial de jogo, com algumas poucas finalizações que não exigiram defesas do goleiro Anthoni.

Classificação e jogos Gaúcho

Enner Valencia fez golaço e Wagner Leonardo empatou, mas o título ficou com o Inter. A equipe da casa marcou belo tento de falta, mas o empate do Grêmio veio logo depois. O Colorado somou novamente mais chutes a gol contra o rival. O Tricolor pouco ameaçou os adversários, mas pressionaram nos momentos finais da partida. Os jogadores das equipes fizeram muita confusão no final do duelo, .

Gols e destaques

Carbonero quase abriu cedo o placar. Alan Patrick fez ótimo passe para o atacante, que, cara a cara com Volpi, acabou finalizando para ótima defesa do goleiro. O lance estava em impedimento e seria revisado se o gol acontecesse.

Vitão perdeu gol incrível! Victor Gabriel cabeceou e Volpi fez ótima defesa novamente. Em seguida, no rebote, o zagueiro do Inter finalizou de cabeça por cima do travessão.