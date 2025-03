Inter encerra jejum após nove anos e mantém soberania no Gaúchão

O zagueiro Vitão, do Inter, relatou ao Premiere que a equipe precisava "arrumar" as coisas: "Nós fazemos um plano, mas os planos de Deus são melhores que os nossos. Fico feliz, esse grupo merece, essa torcida merece. E tava na hora da gente colocar os pinguinhos nos 'is', né? Botar cada um no seu lugar. E muito feliz, o Inter é gigante e voltamos ao lugar de onde a gente nunca deveria ter saído".

Classificação e jogos Gaúcho

A seca de títulos estaduais do Internacional era a maior entre times do G-12, ao lado de Santos e Vasco. O "grupo dos 12" é formado por Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.

Sobre a seca de estaduais, Alan Patrick, capitão da equipe, comentou sobre a quebra do jejum e o "sonho" dos atletas em conquista a taça neste ano.

Cara, nós sonhamos demais com esse momento e não poderia ter sido diferente ser campeão invicto. Acho que é um feito inédito, que quebra um jejum também, que há muito tempo esse clube não vencia e eu acho que conseguimos colocar o Inter mais uma vez no pódio de volta e essa torcida merece. Sonhamos muito com esse momento poder festejar e coroar dentro da nossa casa, uma festa linda dessa. Alan Patrick, ao canal Premiere.

O Colorado ainda abriu vantagem em relação ao Grêmio. O Inter chegou ao 46ª título de Gaúchão, contra 43 do Tricolor. Eles são os maiores vencedores da história da competição.

Além disso, o Inter impediu o Grêmio de chegar ao octa consecutivo e igualar a maior sequência de títulos do estadual. O Tricolor levou as sete edições anteriores e bateu na trave em 2025. Já o Colorado conquistou seu único octacampeonato entre 1969 a 1976.