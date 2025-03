Briga, arbitragem de fora e julgamento: as tretas de bastidores do GreNal

O técnico do Grêmio será julgado por invasão de campo contra o Juventude. Na ocasião, o comandante acertou o rosto de Ênio. Já o zagueiro Jemerson foi expulso e terá julgamento por "ato desleal".

O presidente Alberto Guerra, o vice Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto foram denunciados por críticas à arbitragem. Do lado do Inter, o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, e o diretor esportivo do clube, Andrés D'Alessandro, serão julgados por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

Os julgamentos acontecerão na quinta-feira (20), às 17h (de Brasília), na sede da FGF.

Briga de torcida

Torcedores de Grêmio e Internacional brigaram antes do primeiro jogo da final, e seis pessoas foram presas. O confronto aconteceu na estação Niterói da Trensurb, em Canoas.

O episódio resultou em "diversos danos às estruturas da estação", informou a Trensurb em nota.