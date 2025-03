Garro joga final? Corinthians foca em recuperação do meia antes de decisão

Rodrigo Garro pode pintar entre os titulares do Corinthians contra o Palmeiras hoje, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O meia treinou normalmente na tarde de ontem, após não participar dos trabalhos no campo do CT durante essa semana. A atividade finalizou a preparação do Alvinegro paulista para a decisão na casa do rival.

Garro passou os últimos dias focado em trabalhos de recuperação com os profissionais de fisioterapia do clube, e a evolução do jogador anima, apesar de ele não estar 100% fisicamente.