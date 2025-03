Flamengo empata com o Fluminense e fatura o Carioca com Vini Jr na torcida

O campeonato não resolve a vida do Rubro-Negro na temporada, mas dá boas direções. Após o começo com jogadores de base, Filipe Luís girou o elenco principal e soube suprir ausências importantes no decorrer das partidas.

Reforço se torna herói

Primeira contratação da gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o atacante Juninho acabou se tornando o herói do título. Foi dele o segundo gol da vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, placar que fez o Flamengo chegar ao duelo decisivo com o vantagem do empate

Como foi o jogo

O jogo começou com os dois times forçando na marcação e cometendo faltas. Em vantagem, o Flamengo se mostrava um pouco mais à vontade nas tramas para chegar ao ataque. Não à toa, teve as chances mais claras do primeiro tempo — Plata, na pequena área, cabeceou por cima, e Luiz Araújo em toque na saída de Fábio, mandou para fora.

O time da Gávea repetiu a escalação da primeira partida, e viu um ataque sem um jogador de referência funcionar com uma movimentação mais ativa, principalmente pelo lado direito, com Wesley, Gerson e Plata.