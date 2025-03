Flamengo tem Cebolinha no banco e Fluminense escala Lima; veja os times

Flamengo e Fluminense se enfrentam na tarde de hoje (16), às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O time rubro-negro terá Cebolinha e Michael no banco, enquanto o Tricolor tem alterações na equipe titular.

O técnico Filipe Luís manteve a equipe do primeiro jogo. O ataque será formado por Luiz Araújo e Plata, enquanto Cebolinha e Michael, recuperados de lesão, ficam como opção para o decorrer da partida.

O Fluminense tem o retorno do meia Lima. Ele entra na vaga de Serna, e Arias volta a jogar no setor mais ofensivo.