Filipe Luís ganha 3º título em 5 meses de Fla e tem mais troféu que derrota

Uma ascensão de carreira meteórica. Com apenas cinco meses como técnico profissional, Filipe Luís já conquistou três títulos e possui a incrível marca de ter mais troféus que derrotas no comando do Flamengo. Hoje, ele se sagrou campeão Carioca após o empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã.

Trajetória vitoriosa

Filipe Luís assumiu o time principal em outubro de 2024. Anteriormente, passou pelas categorias sub-17 e sub-20 do Rubro-Negro, onde foi campeão da Copa Rio sub-17 e da Copa Intercontinental sub-20, equivalente ao "Mundial" da categoria.

De lá para cá, o ex-lateral levantou o caneco da Copa do Brasil e da Supercopa Rei do Brasil. Além disso, já havia conquistado a Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual do 2025 e que tem um valor simbólico.