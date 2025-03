Emiliano cita sintético para poupar Garro: 'Não arriscar pelo joelho'

Ramón e Emiliano Diaz falaram após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, pela ida da decisão do Campeonato Paulista. O auxiliar afirmou que a ausência de Rodrigo Garro foi para não "arriscar" com as dores no joelho.

O que aconteceu

Emiliano Diaz disse que ele e Ramón preferiram poupar Garro pelo problema recente no joelho. O auxiliar ainda citou o campo do Palmeiras, que é feito de grama sintética.