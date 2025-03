Dono do United ameaça deixar o clube em caso de pressão dos torcedores

Não me importo de ser impopular porque entendo que ninguém gosta de ver o Manchester United como está e nem das decisões que estamos tendo que tomar no momento. Se eu atrair um pouco da ira, posso suportar. Mas não sou diferente da pessoa média. (Essa pressão) Não é legal, principalmente para amigos e familiares. Então, eventualmente, se chegar ao ponto do abuso que a família Glazer sofria, eu terei que dizer 'chega, rapazes, deixem outra pessoa fazer isso'.

- afirmou Jim Ratcliffe, em entrevista ao 'The Times'

A família Glazer estava à frente da administração do Manchester United há quase 20 anos, quando Ratcliffe comprou 25% das ações do clube por 1,25 bilhão de libras - cerca de R$ 7,7 bilhões - e assumiu.

Ratcliffe entrou em polêmicas logo no início da gestão, quando fez mais de 200 cortes entre os funcionários do clube e limitou refeições gratuitas apenas aos jogadores, deixando os demais colaboradores apenas com pão e sopa.

Entrou em rota de colisão com os jogadores, ao afirmar que 'alguns não eram bons o suficiente para jogar no United'. O capitão Bruno Fernandes rebateu a fala do chefe.

Os Glazers não podem vir para uma partida. Eles recuaram um pouco para as sombras agora, então estou levando toda a bronca. Nós compramos, e eu não os vi desde então. É só 'obrigado, Jim, você está fazendo um ótimo trabalho'. No momento, não tenho segurança, não preciso andar por aí desse jeito. Mas isso acabaria com o propósito, não é? Não conseguiria tolerar isso naquele nível, simplesmente não seria divertido.

- completou Ratcliffe.

A ideia de construir uma nova arena, ao lado do Old Trafford, para mais de 100 mil torcedores, também não agradou. O projeto vai custar 2 bilhões de euros - cerca de R$ 12,8 bilhões - aos cofres do clube, e o United deixaria de usar seu tradicional estádio