Desfalcado, Arsenal vence clássico londrino contra Chelsea e se isola em 2º

O próximo duelo do Arsenal pela Premier League é contra o Fulham, em casa, em 1º de abril. O Chelsea volta a campo no dia 3, quando recebe o Tottenham no Stamford Bridge.

Como foi o jogo

Como vem acontecendo nas últimas rodadas, o Arsenal disputou o clássico desfalcado de seus principais atacantes. O técnico Mikel Arteta não pode contar com Gabriel Jesus e Kai Havertz, ambos fora da temporada por lesão, além de Bukayo Saka, que ainda se recupera de cirurgia na coxa direita e só deve voltar a jogar no fim do mês.

Apesar de tantos problemas no setor ofensivo, o Arsenal dominou as ações de ataque no 1º tempo. O espanhol Mikel Merino abriu o placar para os Gunners aos 20 minutos, escorando de cabeça uma cobrança de escanteio de Odegaard. Após o gol, o Arsenal continuou mandando na partida ao longo da primeira etapa, com o goleiro Raya apenas assistindo ao jogo de "camarote".

Na volta do intervalo, o Arsenal continuou "amassando" o Chelsea. Os Gunners só não ampliaram o placar aos 20 minutos do 2º tempo graças a uma bela defesa do goleiro Sanchez, que espalmou chute de Martinelli em cima da linha. Durante a transmissão, o replay do VAR mostrou que a bola não entrou.

O clássico começou a ficar mais pegado a partir da metade do 2º tempo, com muitas faltas de ambos os lados. O árbitro Chris Kavanagh distribuiu três cartões amarelos para cada lado, sendo que, ao todo, cinco cartões foram dados somente na segunda etapa. O Arsenal, então, seguiu trocando passes e controlando a partida, garantindo a vitória por 1 a 0 no Emirates.