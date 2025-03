Barcelona marca dois nos acréscimos, bate Atlético e volta à liderança

Como foi o jogo

Lamine Yamal fez bela tabela com Dani Olmo, se livrou da marcação e finalizou com liberdade dentro da área. A bola saiu com força pelo lado direito de Oblak, que tirou com os olhos. O Barça seguiu pressionando, e Lewandowski recebeu um ótimo lançamento pela direita. O polonês subiu bem para a cabeçada, mas manda no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro colchonero.



Já no final do primeiro tempo, Lewa recebe um ótimo passe de Pedri, dominou, avançou com a bola e finalizou forte de perna esquerda, mas a bola foi por cima do gol. O Atlético respondeu rapidamente: Griezmann aproveitou a defesa do Barça desprevenida e fez um lançamento preciso para Simeone, que encontrou Julián Álvarez livre na área. O atacante não desperdiçou e estufou as redes. Placar aberto no Estádio Metropolitano.

Classificação e jogos La Liga

O Barcelona continuou pressionando em busca do empate no segundo tempo. Yamal aproveitou uma bola sobrada, dominou e finalizou com força em direção ao gol. A bola saiu rasteira, raspando a trave antes de sair pela linha de fundo.



Em mais um contra-ataque rápido, Gallagher encontra Sorloth livre e cruza uma bola rasteira. O atacante finaliza de primeira e amplia o placar. O Barcelona responde imediatamente: Lewandowski recebe um cruzamento preciso de Íñigo Martínez, domina no peito e acerta um belo chute para diminuir a diferença no marcador.



O brasileiro Raphinha aparece na partida e cruza uma bola precisa para Ferran Torres, que, com um belo cabeceio, manda a bola para o fundo das redes, igualando o placar: 2 a 2.

Lamine Yamal assume a responsabilidade e, nos minutos finais do jogo, arrisca de fora da área. A bola desvia em Reinildo e encobre o goleiro Oblak, fazendo a bola morrer no fundo das redes. Virada para o Barcelona.



Raphinha rouba a bola de Le Normand na defesa e rapidamente toca para Ferran Torres. O atacante corta a marcação e finaliza com precisão no canto de Oblak, Não há tempo para mais nada: 4 a 2 para o Barça.