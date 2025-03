Abel Ferreira cutuca Veiga e Estêvão após derrota: 'Futebol é eficiência'

Sobre Raphael Veiga, o treinador disse que viu pouca "criatividade" no meia. "Futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nestes jogos, mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio-campo foram melhores e na eficácia", disse Abel.

Classificação e jogos Paulista

O treinador finalizou dizendo que a final do torneio conta com dois confrontos, e disse que o Corinthians finalizou pouco ao gol alviverde: "É uma final de duas mãos (ida e volta). Entramos muito bem nos primeiros 15 minutos, o jogador deles tirou um gol em cima da linha. A partir dali, o adversário conseguiu abrir um homem livre no meio deles e ficar mais com a bola, mesmo sem atacar, e não me lembro de uma defesa do Weverton. Mas não temos nada a perder e vamos tentar o nosso melhor para reverter esse resultado".

O jogo de volta, na Neo Química Arena, está previsto para o dia 27 de março, quinta-feira. O duelo acontece dois dias após os últimos confrontos da data Fifa, às 21h35 (de Brasília).