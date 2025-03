Espanhol: Com dois de Mbappé e Vini no banco, Real vence e assume liderança

Gols e lances importantes

O jogo começou agitado. Ayoze Pérez recebeu um passe preciso na entrada da área e chutoi rasteiro para o gol. Courtois fez uma grande defesa. No escanteio seguinte, a bola desviou em Tchouaméni e caiu nos pés do capitão Foyth, que, dentro da pequena área, finalizou com a perna esquerda e balança as redes.

O Real Madrid reagiu. Brahim recebeu um passe enfiado, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou em cima de Diego Conde. A bola sobrou para Mbappé, que não perdeu a chance e empata para os Blancos.

Mais um de Mbappé. Vázquez apareceu livre na direita e cruzou rasteiro para trás. Mbappé, sem marcação, chegou para finalizar com força e precisão, virando o placar. Conde ainda tentou alcançar a bola, mas não conseguiu impedir o gol.



O Villarreal tenta voltar ao jogo. Ayoze recebeu a bola para puxar o contra-ataque, mas foi derrubado por Tchouaméni. O defensor francês levou o primeiro cartão amarelo da partida.

Perigo para o gol de Courtois. Pepe surgiu bem pela direita, disparou um forte chute em direção ao gol. Courtois conseguiu se esticar e realizou uma defesa difícil, rebatendo a bola.

O segundo tempo começa agitado. Baena cruzou com precisão para Barry, que sobiu bem para o cabeceio. A bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, Foyth surgiu novamente dentro da área após escanteio cobrado por Baena. O zagueiro acertou um bonito voleio, mas a bola também foi para fora, afastando mais uma chance para o Villarreal.



Hora da mudança. Percebendo a queda de ritmo do time e o crescimento do Villarreal na partida, Carlo Ancelotti optou por lançar Vinícius Júnior em campo, substituindo Brahim Díaz na segunda etapa.



Ataque do Real. Vini Jr. encontrou Valverde com um belo passe, e o uruguaio cruza para a área. Baena, ao tentar o corte com um carrinho, acabou tocando a bola com a mão. O árbitro interpretou como um toque de apoio e mandou o jogo seguir.



Derrota confirmada. O Villarreal seguiu pressionando em busca do empate, com Ayoze recebendo um bom passe, dominando e finalizando, mas a bola subiu demais e saiu pela linha de fundo. O Submarino Amarelo tentou até o fim, mas não conseguiu furar a defesa do Real Madrid e acabou derrotado.