Um Fla x Flu celeste: clássico coloca em jogo duelo de gerações uruguaias

Bernal foi convocado duas vezes para as Eliminatórias, em 2024, e Lavega uma, na mesma janela do companheiro de Flu. Na ocasião, a dupla pôde conviver com o quarteto do Flamengo.

Os tricolores colecionam passagens pelas seleções de base do Uruguai, sendo que Lavega foi destaque no Sul-Americano sub-20 deste ano, com oito jogos disputados, dois gols e uma assistência.

Os rubro-negros, por sua vez, seguem sendo convocados por Marcelo Bielsa. Arrascaeta, De la Cruz e Varela foram chamados para os jogos contra Argentina e Bolívia.

Já Viña se recupera de uma grave lesão no joelho direito e na tíbia. O episódio aconteceu em agosto do ano passado e a previsão é a de que retorne aos gramados somente no segundo semestre. O lateral já faz alguns trabalhos no campo, mas ainda sem bola.

Tanto a geração uruguaia do Flamengo quanto a do Fluminense não conquistou títulos pela seleção. O último título do Uruguai foi a Copa América de 2011.

Canobbio é o outro uruguaio do Fluminense. Com 26 anos, é mais da geração do quarteto rubro-negro e, inclusive, disputou a Copa do Mundo de 2022 com eles.