São Paulo supera Corinthians nos pênaltis e fatura 1ª Supercopa Feminina

Já as Brabas optaram por jogar no erro das adversárias e exploraram melhor a bola parada. Gabi Zanotti teve a melhor chance da primeira etapa, após Carlinha rebater a cobrança de escanteio de Tamires. Na sobra, a camisa 10 do Timão finalizou no cantinho esquerdo da goleira, que fez boa defesa.

Yaya, do Corinthians, disputa a bola com Bruna Calderan, do São Paulo, na Supercopa 2025 Imagem: Anderson Romao/AGIF

São Paulo perde pênalti e tem gol anulado

O Tricolor Paulista teve mais iniciativa no começo do segundo tempo, foi agudo e premiado com um pênalti — marcado com o auxílio do VAR. No entanto, Camilinha desperdiçou a chance em cobrança displicente, defendida por Lelê.

Os times continuaram com o mesmo "toma lá, dá cá", mas as Brabas tiveram melhores oportunidades com Ariel e Carol Nogueira. As três chances claras pararam nas mãos de Carlinha, em defesas espetaculares.

Nos acréscimos, o Tricolor paulista teve a faca e o queijo na mão para impedir a decisão nos pênaltis. Karla Alves recebeu ótimo passe de Aline Milene, se livrou da marcação e finalizou no cantinho direito de Lelê, que saltou para o lado errado. A bandeira subiu, anulando o gol por impedimento.