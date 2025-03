São Paulo ganha R$ 700 mil na Supercopa, 12% do que CBF paga ao masculino

O São Paulo vai receber R$ 700 mil pela conquista da Supercopa Feminina. A premiação representa 12% do que o Flamengo, campeão da Supercopa do Rei do Brasil, recebeu da CBF no início deste ano.

O time tricolor venceu hoje no Morumbis o Corinthians nos pênaltis, após o empate por 0 a 0 no tempo normal, e conquistou pela primeira vez o título do torneio.

O que aconteceu

A CBF aumentou em R$ 200 mil o valor da premiação para a equipe vencedora da Supercopa Feminina, em comparação à edição passada. O Corinthians, campeão em 2024, recebeu R$ 500 mil.