Rony deslancha no Atlético e 'manda recado' ao Palmeiras com taça imediata

Com sua fase artilheira, ele dá uma "resposta" rápida após ter sido descartado pelo Palmeiras. O atacante foi bicampeão da Libertadores e acumulou outros títulos nos cinco anos em que atuou pelo Alviverde, mas estava fora dos planos do time para 2025 e viu sua saída virar uma novela. Tanto que só foi relacionado para um jogo no Paulistão, contra o Água Santa, e esteve em campo por menos de dez minutos.

Só Deus sabe e minha família o que passei o ano passado, precisei ter forças e continuar seguindo com a cabeça muito boa. Foi um momento muito difícil. Muito feliz por mais um título na minha carreira, sou muito competitivo e nós atletas vivemos disso. Espero que esse título seja o primeiro de muitos com a camisa do Atlético. Rony, ao SporTV.

Rony chegou à decisão balançando a rede tanto na semi quanto na ida da final. O camisa 33 fez gols em quatro jogos seguidos, incluindo partidas das duas primeiras fases da Copa do Brasil.

Rony conquista um Estadual pelo quarto ano consecutivo. Ele vinha do tricampeonato com o Palmeiras de 2022 a 2024. Ao todo, ele tem seis troféus de campeonatos estaduais na carreira (quatro paulistas, um mineiro e um paraense).