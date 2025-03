Real Madrid diz que 'nunca mais' voltará a jogar sem ter 72h de descanso

O Real Madrid protestou contra a LaLiga e afirmou que 'nunca mais' voltará a jogar sem ter 72 horas de descanso entre as partidas.

O que aconteceu

O protesto foi feito no pré-jogo da emissora oficial do clube, a Real Madrid TV. A nota oficial foi lida por uma comentarista minutos antes do apito inicial do jogo contra o Villarreal, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue venceu por 2 a 1 no El Madrigal.